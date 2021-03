Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Animations autour du Boudin Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Animations autour du Boudin, 17 mars 2021-17 mars 2021, Mortagne-au-Perche. Animations autour du Boudin 2021-03-17 – 2021-03-22

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Du 17 au 22 mars 2021, même si la Foire n’a pas lieu on mangera du boudin !

Les restaurateurs du Pays de Mortagne-au-Perche vous proposent des menus à emporter autour du boudin.

Le samedi matin 20 mars : animations, ventes devant les boutiques des charcutiers, grills pour déguster un boudin juste grillé, animations fabrication de boudin noir sur le marché de Mortagne-au-Perche avec la présence de la Confrérie des Chevaliers du goûte-boudin.

Tombola : 2 paniers garnis sont à gagner pour toute commande d’un repas dans un restaurant participant à l’opération ou pour tout achat de boudin chez les bouchers/charcutiers du Pays de Mortagne-au-Perche du 17 au 22 mars. Du 17 au 22 mars 2021, même si la Foire n’a pas lieu on mangera du boudin !

Les restaurateurs du Pays de Mortagne-au-Perche vous proposent des menus à emporter autour du boudin.

Le samedi matin 20 mars : animations, ventes devant les boutiques des… Du 17 au 22 mars 2021, même si la Foire n’a pas lieu on mangera du boudin !

Les restaurateurs du Pays de Mortagne-au-Perche vous proposent des menus à emporter autour du boudin.

Le samedi matin 20 mars : animations, ventes devant les boutiques des… Du 17 au 22 mars 2021, même si la Foire n’a pas lieu on mangera du boudin !

Les restaurateurs du Pays de Mortagne-au-Perche vous proposent des menus à emporter autour du boudin.

Le samedi matin 20 mars : animations, ventes devant les boutiques des charcutiers, grills pour déguster un boudin juste grillé, animations fabrication de boudin noir sur le marché de Mortagne-au-Perche avec la présence de la Confrérie des Chevaliers du goûte-boudin.

Tombola : 2 paniers garnis sont à gagner pour toute commande d’un repas dans un restaurant participant à l’opération ou pour tout achat de boudin chez les bouchers/charcutiers du Pays de Mortagne-au-Perche du 17 au 22 mars.

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche