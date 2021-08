Loudun Porte du Martray Loudun, Vienne Animations autour des monstres imaginaires du quartier du Martray Porte du Martray Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Porte du Martray, le samedi 18 septembre à 15:00

### Atelier de création de chimères sous un tivoli ou en plein air entre le Musée Charbonneau-Lassay et l’Eglise Saint Hilaire du Martray. **15h-17h30 : Tête de loup, corps de dragon et sabots de chèvre ?!** Venez créer vos propres chimères, effrayantes ou amusantes ! **15h30 : visite sensorielle** du Musée Charbonneau-Lassay **16h : Loud’insolite ou le bestiaire de l’Eglise** Saint Hilaire du Martray **16h30 : Tête de loup, corps de dragon et sabots de chèvre ?!** Venez créer vos propres chimères, effrayantes ou amusantes ! Atelier dessin et coloriages, de 3 à 10 ans

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00

