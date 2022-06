Animations autour des femmes remarquables Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Catégories d’évènement: 03220

Jaligny-sur-Besbre

Animations autour des femmes remarquables Jaligny-sur-Besbre, 15 juin 2022, Jaligny-sur-Besbre. Animations autour des femmes remarquables Médiathèque communautaire Jaligny et divers lieux au Donjon 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre

2022-06-15 – 2022-07-15 Médiathèque communautaire Jaligny et divers lieux au Donjon 10 Rue du Château

Jaligny-sur-Besbre 03220 Jaligny-sur-Besbre Semaine consacrée aux femmes remarquables du 28 juin au 02 juillet, avec en fil rouge, du 15 juin au 15 juillet, l’exposition conçue par le collectif Hubertine Auclert. poleculturel@interco-abl.fr +33 4 70 35 68 79 Médiathèque communautaire Jaligny et divers lieux au Donjon 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 03220, Jaligny-sur-Besbre Autres Lieu Jaligny-sur-Besbre Adresse Médiathèque communautaire Jaligny et divers lieux au Donjon 10 Rue du Château Ville Jaligny-sur-Besbre lieuville Médiathèque communautaire Jaligny et divers lieux au Donjon 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre Departement 03220

Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre 03220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jaligny-sur-besbre/

Animations autour des femmes remarquables Jaligny-sur-Besbre 2022-06-15 was last modified: by Animations autour des femmes remarquables Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre 15 juin 2022 03220 Jaligny-sur-Besbre

Jaligny-sur-Besbre 03220