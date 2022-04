Animations autour des Années Folles Musée du textile, 14 mai 2022 18:00, Cholet.

Nuit des musées Animations autour des Années Folles Musée du textile Samedi 14 mai, 18h00

Plusieurs activités pour se plonger dans l’ambiance des années 1920 : enquête, décor photo, charleston …

Tout au long de la soirée (dans les salles du musée) :

> Enquête : résolvez des énigmes et faites les petits jeux pour arriver à démêler l’histoire des années 1920.

> Décor photos : enfilez des accessoires, prenez la pose … et souriez ! Remontez dans le passé, le temps d’une photo.

> Tuto de Charleston : Et si vous appreniez quelques pas de danse ? Suivez le tutoriel et lancez-vous comme lors d’une folle soirée des années 1920.

Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier témoin de l’activité textile de la cité du mouchoir.

http://www.museedutextile.com

Saturday 14 May, 18:00

The Textile Museum offers a rich and lively panorama of the Choletaise textile industry. The manufacturing steps of the fiber-to-yarn and yarn-to-fabric are revealed. An exceptional industrial heritage site, the museum is housed in a former bleaching plant, the last witness of the textile activity of the City of Handkerchief.

A lo largo de toda la noche (en las salas del museo): > Investigación: resuelve puzles y haz pequeños juegos para llegar a desentrañar la historia de los años 1920. > Decorado fotográfico: ¡Ponte accesorios, posa … y sonríe! Retrocede en el tiempo para una foto. > Tuto de Charleston: ¿Qué tal si aprendes algunos pasos de baile? Sigue el tutorial y empieza como una noche loca de los años 20.

Sábado 14 mayo, 18:00

Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire