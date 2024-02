Animations autour de Pâques Parc San Carlo, centre-ville et Villare Villers-sur-Mer, lundi 1 avril 2024.

Animations autour de Pâques Parc San Carlo, centre-ville et Villare Villers-sur-Mer Calvados

La ville de Villers-sur-Mer organise une journée remplie de douceur et d’émotion, à l’image de la fête de Pâques.

Le matin, les enfants pourront participer à une chasse aux œufs dans le parc San Carlo et à une chasse aux lapins auprès des commerçants du centre-ville.

L’après-midi, les activités se dérouleront au Villare, où des membres de l’EPIC SPACE organiseront des ateliers créatifs pour les enfants, tels que la décoration d’œufs, la fabrication de masques de lapins et des jeux de course en sac.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:15:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Parc San Carlo, centre-ville et Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie

