2022-07-16 – 2022-07-17

Drôme La Motte-Chalancon En complément de l’ultra-trail de la Motte Chalancon, il vous sera proposé un programme d’animations : les « à-côté »: exposition, marché associatif et artisanal, visites guidées, animation jeux en bois, concerts, buvette et restauration sur place. ladynamotte@gmail.com +33 6 85 63 81 03 La Motte-Chalancon

