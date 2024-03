Animations autour de l’odorat, du toucher, de la vue et petite buvette Jardins de Vassevin Jegun, samedi 1 juin 2024.

Animations autour de l’odorat, du toucher, de la vue et petite buvette Animations autour de l’odorat, du toucher et de la vue. Samedi 1 juin, 14h00 Jardins de Vassevin Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Venez deviner en sentant des plantes renfermées dans des sachets opaques à quelle plante l’odeur se rapporte et ensuite de identifiez là dans le jardin, des photographies permettront d’aider à l’identification.

L’autre animation consistera à identifier des fruits et plantes dissimulés dans des sachets opaques au moyen du toucher, de la même même manière, les participants pourront ensuite identifier les plantes et arbres correspondants dans le jardin, une aide au moyen de photographies sera proposée.

Enfin, une petite buvette proposera des boissons classiques mais aussi quelques infusions et sirops à base de plantes et fruits du jardin.

Jardins de Vassevin Chemin de la Fontaine de Vassevin, 32360 Jégun Jegun 32360 Gers Occitanie 06 30 00 43 16 Jardin public de 3 000 m2 conçu et composé par l’association Pèira e Casau (Pierres et Jardins), selon quatre thèmes, autour d’une place centrale et distribués par des allées habillées de très grandes pergolas :

Le jardin ornemental avec massifs à l’anglaise et roseraie a été guidé par la thématique des contes. Arbustes et vivaces déploient leurs couleurs tout au long de l’année. Le deuxième est un jardin sec aux murets, allées et escalier en pierres et bordé d’une haie composée de noisetiers pourpres et de viornes, accueillant des plantes, arbres et arbustes de type méditerranéen (cistes, euphorbes, lavandes, romarin, thym, phlomis, oliviers, sauges). Mais aussi un jardin humide, bordé d’une haie composée de graminées (miscanthus), avec bassins, plantes et animaux aquatiques. Le quatrième et dernier est un jardin des plantes aromatiques médicinales composé de sept bacs en bois de formes géométriques.

Les arbres remarquables que vous pourrez croiser : cyprès chauve, saule tortueux, orme champêtre, chêne des marais, chêne chevelu, sycomore, davidia – dit arbre aux mouchoirs -, paulownia, gingko, cerisier du japon, tulipier de virginie, liquidambar. Une trouée dans la haie de lauriers qui l’entoure permet d’accéder au verger planté de cerisiers, abricotiers, figuier, pêcher, prunier et pommier. Le lavoir est alimenté par une source.

Possibilité de pique-nique. D’Auch, N 124 puis D 930. En contrebas du village, chemin de la Fontaine de Vassevin. Parking à proximité.

©Elsa Lafite