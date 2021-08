Animations autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire » Musée de la Bière, 18 septembre 2021, Stenay.

Animations autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Bière

### À 10h30, 14h et 15h, une animation permettra aux enfants de découvrir les spécificités des maisons lorraines. Durant ces animations d’environ 45 min, un médiateur expliquera aux enfants comment identifier une maison lorraine d’après les caractéristiques de sa façade et à comprendre son aménagement intérieur bien différent du nôtre ! Au programme, découverte de l’usoir et de la flamande, entres autres éléments. Discours sur support numérique et partie création manuelle.

Gratuit. Entrée libre. Horaires des animations : 10h30, 14h et 16h. Durée de l’animation : environ 45 min.

Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00