Nuit des musées Animations autour de l’exposition “Dialogues” : visites et atelier Musée d’art et d’histoire de Cholet Samedi 14 mai, 18h00

Visites par les artistes et atelier pour les familles tout au long de la soirée

Diplômées de l’École supérieure d’art et de Design TALM, Giovanna Chauvin-Rossi et Eva Premillieu dialoguent avec les collections d’art du musée en exposant plusieurs œuvres, sur deux parcours distincts.

Les artistes sont présentes pour expliquer leur démarche et faire découvrir leurs oeuvres dans la galerie d’art du musée.

Dans le cadre de la résidence Itinérance activée à Cholet, en partenariat avec l’École d’Arts du Choletais et l’École supérieure d’Art et de Design TALM d’Angers.

Le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures et objets de mémoire. La visite se décline en deux temps autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’Art du XVIe au XXe siècle.

© Musée d’art et d’histoire

http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Saturday 14 May, 18:00

The Museum of Art and History proposes to discover an exceptional collection in vast and luminous spaces where sculptures, paintings and objects of memory coexist. The visit takes place in two stages around exciting galleries dedicated mainly to the history of the Vendée Wars and the evolution of art from the 16th to the 20th century.

Museum of Art and History hearing impairment;visual impairment

Diplomadas de la Escuela Superior de Arte y Diseño TALM, Giovanna Chauvin-Rossi y Eva Premillieu dialogan con las colecciones de arte del museo exponiendo varias obras, en dos recorridos distintos. Los artistas están presentes para explicar sus pasos y hacer descubrir sus obras en la galería de arte del museo.

En el marco de la residencia Itinerancia activada en Cholet, en colaboración con la Escuela de Artes de Choletais y la Escuela Superior de Arte y Diseño TALM de Angers.

Sábado 14 mayo, 18:00

27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire