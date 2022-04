Animations autour de l’exposition “Dialogues” : visites et atelier Musée d’art et d’histoire de Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Diplômées de l’École supérieure d’art et de Design TALM, Giovanna Chauvin-Rossi et Eva Premillieu dialoguent avec les collections d’art du musée en exposant plusieurs œuvres, sur deux parcours distincts. Les artistes sont présentes pour expliquer leur démarche et faire découvrir leurs oeuvres dans la galerie d’art du musée. Dans le cadre de la résidence Itinérance activée à Cholet, en partenariat avec l’École d’Arts du Choletais et l’École supérieure d’Art et de Design TALM d’Angers. Visites par les artistes et atelier pour les familles tout au long de la soirée Musée d’art et d’histoire de Cholet 27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Cholet Maine-et-Loire

