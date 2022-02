Animations autour de la sortie du timbre “l’Arbre du Paradis” de Séraphine Louis Senlis, 25 février 2022, Senlis.

Animations autour de la sortie du timbre “l’Arbre du Paradis” de Séraphine Louis Senlis

2022-02-25 – 2022-02-26

Senlis Oise

A l’occasion des 80 ans de la disparition de l’artiste Séraphine Louis, La Poste émet un timbre représentant le tableau L’arbre du Paradis, conservé au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis.

Des animations autour de l’œuvre de Séraphine de Senlis sont organisées durant tout le mois de février.

– Vente du timbre en avant-première à l’accueil du musée d’Art et d’Archéologie :

Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 25 février de 10h à 13h et de 14h à 18h, et samedi 26 février de 10h à 13h au Musée d’Art et Archéologie de Senlis, Place Notre-Dame (60).

– Bureau temporaire de la Poste avec le timbre et une oblitération spéciale

– Stand de l’Association philatélique Senlisienne et vente d’une enveloppe souvenir

AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT :

– Vendredi 25 et samedi 26 février, Portes ouvertes et entrée libre au musée d’Art et d’Archéologie

Des visites guidées de la salle présentant les tableaux de Séraphine sont organisées durant les deux jours à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Réservation conseillée au 03 44 24 86 72

– Vendredi 25 et samedi 26 février, Exposition de timbres sur les fleurs et les bouquets, musée d’Art et d’Archéologie

– Vendredi 25 et samedi 26 février, Réalisation d’un timbre-tableau en fleurs naturelles à la manière de Séraphine, musée d’Art et d’Archéologie

– Vendredi 25 février, à 20h30, Projection du film, Séraphine de Martin Provost, au cinéma Jeanne-d’Arc de Senlis

Tarif unique : 4,50€

Le pass vaccinal sera demandé à l’accueil du musée d’Art et d’Archéologie pour les plus de 16 ans.

+33 3 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/Au-programme/Evenements-nationaux/Timbre-L-Arbre-du-Paradis-de-Seraphine-Louis

La Poste – Musées de Senlis

dernière mise à jour : 2022-02-21 par