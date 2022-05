Animations autour de la ruche Parc et jardins du domaine de chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

L’apiculteur du Château de Chantilly vous proposera une découverte du rucher (une tenue spécifique vous sera prêtée et le port du pantalon est obligatoire) et des animations pédagogiques autour de la protection des abeilles et des pollinisateurs, de la promotion des produits de la ruche et de la biodiversité. Vous pourrez, à cette occasion, déguster du miel. Divers produits seront proposés à la vente. et des pollinisateurs, de la promotion des produits de la ruche et de la biodiversité. Vous pourrez, à cette occasion, déguster du miel.

Avec un billet “Parc” ou “Domaine”

L'apiculteur du Château de Chantilly vous proposera une découverte du rucher et des animations pédagogiques autour de la protection des abeilles.

