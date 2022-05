Animations autour de la mallette Mareco Muséum d’Histoire naturelle Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

La mallette pédagogique MARECO a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la protection des récifs coralliens. Elle est composée d’un jeu de plateau “Rendez-vous au récif” et d’un jeu des 7 familles. L’association Kimiyo se chargera de nous la faire découvrir de façon ludique. Accessible à partir de 8 ans, Mareco a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la protection du récif corallien Muséum d’Histoire naturelle 12 rue Fontaine neuve, 66000 Perpignan, Occitanie, France Perpignan Pyrénées-Orientales

