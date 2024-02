Animations autour de la libération de Roncey Roncey, lundi 29 juillet 2024.

Animations autour de la libération de Roncey Roncey Manche

Recueillez-vous le matin lors des cérémonies du souvenir. Sur inscription, venez déguster un repas constitué de produits locaux.

Visitez les expositions à la mairie et à l’école (bâtiment d’époque) afin de replonger dans les conditions de l’occupation. Revivez l’expérience de la Libération de Roncey, assistez à l’exode et à l’entrée des libérateurs américains, de leurs véhicules et de leur char.

Terminez la journée par un bal populaire sur musique d’époque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29

fin : 2024-07-29

Roncey 50210 Manche Normandie

