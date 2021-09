Orrouy Ruines gallo-romaines de Champlieu Oise, Orrouy Animations autour de la guerre de 14-18 sur le site Champlieu (Oise) Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy Catégories d’évènement: Oise

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ruines gallo-romaines de Champlieu

Un camp 14-18, proposé par la troupe des Poilus d’Ile de France qui présentera une réplique d’un char Renault, ce qui illustrera parfaitement le lieu qui a été le champ de manœuvre de ces derniers pendant le premier conflit mondial. La troupe dispose aussi d’un canon de 75, arme française incontournable du conflit. Un camp 14-18, proposé par la troupe des Poilus d’Ile de France. Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

