Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant, Finistère Animations autour de Bodinio Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant

Finistère

Animations autour de Bodinio Clohars-Fouesnant, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Clohars-Fouesnant. Animations autour de Bodinio 2021-07-29 – 2021-07-29

Clohars-Fouesnant Finistère Le jeudi 29 juillet, Monsieur Thierry Desvallières, organise à Bodinio, domaine privé à caractère patrimonial, une journée festive à destination du public.

Membre de l’association VMF « Vielles Maisons Françaises », il est assisté de Mr Phillippe Brière, délégué départemental.

Se joignent à eux pour une participation ou l’organisation, les artisans d’art, les historiens, les associations culturelles locales, les services du patrimoine, de l’Etat, mais également les communes de Clohars-Fouesnant, Bénodet et Fouesnant.

Animations, concours, jeux et visite guidée des lieux.

Afin de sécuriser les lieux, un plan de stationnement sera mis en place avec navettes gratuites. com29950cf@gmail.com Le jeudi 29 juillet, Monsieur Thierry Desvallières, organise à Bodinio, domaine privé à caractère patrimonial, une journée festive à destination du public.

Membre de l’association VMF « Vielles Maisons Françaises », il est assisté de Mr Phillippe Brière, délégué départemental.

Se joignent à eux pour une participation ou l’organisation, les artisans d’art, les historiens, les associations culturelles locales, les services du patrimoine, de l’Etat, mais également les communes de Clohars-Fouesnant, Bénodet et Fouesnant.

Animations, concours, jeux et visite guidée des lieux.

Afin de sécuriser les lieux, un plan de stationnement sera mis en place avec navettes gratuites. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Clohars-Fouesnant Adresse Ville Clohars-Fouesnant lieuville 47.90451#-4.07642