ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON Piriac-sur-Mer, 4 décembre 2021, Piriac-sur-Mer. ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON Piriac-sur-Mer

2021-12-04 – 2021-12-04

Animations au profit du Téléthon sur le marché de Piriac avec différents stands : vente de produits divers, décoration florale, gâteaux maison,…

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer