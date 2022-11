Animations au profit du Téléthon La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Finistère La Forêt-Fouesnant Animations au profit du Téléthon : Le matin, dès 09h00 – Place de la Baie

– Vente de crêpes De 14h00 à 18h00 – Le Nautile

– Vente de jouets et d’objets artisanaux

– Animation musicale et danse

– Grande tombola – Panier garnis

– Buvette, crêpes

– Baby foot Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM Téléthon. Avec la participation de :

Rock So Good – Les Musicoz de la Forêt – Dorn ha Dorn – Forme et loisirs – Art et Détente – Les Canaillous – Amicale pour le Don du Sang – Peindre et Dessiner – Forêt Fouesnant Handball – CA Forestois Football – Le Conseil Municipal des Jeunes & l’Espace Jeunes +33 2 98 56 96 55 Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

