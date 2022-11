Animations au profit du Téléthon Bacqueville-en-Caux, 3 décembre 2022, Bacqueville-en-Caux.

Animations au profit du Téléthon

Place du Général de Gaulle Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

2022-12-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-03 18:50:00 18:50:00

Salle des Fêtes Place du Général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Bacqueville-en-Caux

A la salle des fêtes, ateliers et jeux en bois de 10h à 18h pour petits et grands, vente de pâtisseries et de boissons chaudes.

A l’espace lavage de Carrefour Contact, les sapeurs-pompiers seront présents de 9h à 17h pour laver vos véhicules.

Une organisation des amis du Téléthon avec le concours des sapeurs-pompiers et du Crédit Agricole.

+33 2 35 83 20 34

Salle des Fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux

