Animations au profit du Téléthon à St André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac, 3 décembre 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Animations au profit du Téléthon à St André de Cubzac

Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

2022-12-03 – 2022-12-04

Saint-André-de-Cubzac

Gironde

Samedi 3 décembre, le comité des fêtes tiendra un stand de pâtisseries et crêpes sur le marché de saint andré de cubzac… pour votre plaisir et pour la cause Téléthon.

Michel Arnaud préparera la garbure …..à déguster sur place ou à emporter si vous venez avec votre contenant !!!

La garbure de l’occitan garbura, soupe aux choux et au confit d’oie ou de canard, du gascon garbure, aussi appelée bigourne dans le Périgord est une potée au chou, avec des morceaux de légumes, traditionnelle de la cuisine gasconne dans le sud-ouest de la France. Elle est d’origine béarnaise et bigourdane.

Mickael Vignaud sera de retour à Saint André de Cubzac le samedi 3 décembre pour un thé dansant (12 €) dont tous les bénéfices seront également reversés à l’AFM Telethon !!!!

Réservation au Bureau d’Informations Touristiques de St André de Cubzac : 05.57.43.64.80.

Dimanche 4 décembre : Loto.

Samedi 3 décembre, le comité des fêtes tiendra un stand de pâtisseries et crêpes sur le marché de saint andré de cubzac… pour votre plaisir et pour la cause Téléthon.

Michel Arnaud préparera la garbure …..à déguster sur place ou à emporter si vous venez avec votre contenant !!!

La garbure de l’occitan garbura, soupe aux choux et au confit d’oie ou de canard, du gascon garbure, aussi appelée bigourne dans le Périgord est une potée au chou, avec des morceaux de légumes, traditionnelle de la cuisine gasconne dans le sud-ouest de la France. Elle est d’origine béarnaise et bigourdane.

Mickael Vignaud sera de retour à Saint André de Cubzac le samedi 3 décembre pour un thé dansant (12 €) dont tous les bénéfices seront également reversés à l’AFM Telethon !!!!

Réservation au Bureau d’Informations Touristiques de St André de Cubzac : 05.57.43.64.80.

Dimanche 4 décembre : Loto.

+33 5 57 43 64 80

©AFM

Saint-André-de-Cubzac

dernière mise à jour : 2022-10-14 par