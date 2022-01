Animations au Parc de la Schappe Briançon Briançon Catégories d’évènement: Briançon

Hautes-Alpes

Animations au Parc de la Schappe Briançon, 22 janvier 2022, Briançon. Animations au Parc de la Schappe Briançon

2022-01-22 14:00:00 – 2022-01-22 16:00:00

Briançon Hautes-Alpes Participez aux animations hivernales au Parc de la Schappe offrent : patinage, ski de fond, luge, parcours en raquettes balisés (animations sous réserve de conditions météos favorables) http://www.ville-briancon.fr/actus/patinage-la-schappe Briançon

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Briançon, Hautes-Alpes Autres Lieu Briançon Adresse Ville Briançon lieuville Briançon

Briançon Briançon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briancon/