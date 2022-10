Animations au parc de la Porte d’Aix – Vacances de la Toussaint Marseille 1er Arrondissement, 24 octobre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Animations au parc de la Porte d’Aix – Vacances de la Toussaint

2022-10-24 – 2022-11-05

Profitez de la nature en ville !



ANIMATIONS AU PARC DE LA PORTE D’AIX POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT



Mercredi 26 et vendredi 28 octobre de 13 h 30 à 16 h 30



Activités sportives



Dispositif Tremplin sport de 6 à 14 ans

Escalade / Tir à l’arc/Double dutch/Roller /Hockey / Boxe éducative/Athlétisme/Mini trottinette/Foot freestyle



Samedi 29 octobre et samedi 5 novembre de 10 h30 à 17 h



Activités culturelles par l’ACELEM



Installation d’une bibliothèque mobile «Idea Box»

Activités autour de la lecture et ateliers créatifs et multimédia

Activités jardinage par l’association « Les minots de Saint-Charles » dans le jardin partagé la «Terre Happy du Racati».



L’été continue, les vacances continuent, je continue à jouer dehors ! avec Terre Ludique

Lundi 24 et lundi 31 octobre de 13 h 30 à 16 h 30

Jeudi 27 octobre et jeudi 3 novembre de 13 h 30 à 16 h 30



* Programmation sous réserve de modifications

La Ville de Marseille vous propose des animations pour les vacances de la Toussaint.

