Animations au Normandy Victory Museum

Animations au Normandy Victory Museum La fourchette Catz Carentan-les-Marais

2022-06-02 09:30:00 – 2022-06-08 19:00:00

Carentan-les-Marais Manche

* Du 2 au 6 juin : Exposition exceptionnelle de la Trippelwagen, première voiture amphibie de l’Histoire

Visites guidées de l’exposition par Grégory Oswald, conservateur du musée de Molsheim

(Inclus dans le ticket d’entrée)

Le 4 juin : 14h30, 16h30, 18h30 et le 5 juin : 16h30 et 18h30

En partenariat avec le musée de la Chartreuse et des musées des Blindés de Saumur.

* A CONFIRMER : Exposition dynamique, en extérieur, du Nashorn, rarissime chasseur de chars allemands.

(Inclus dans le ticket d’entrée)

* Du 28 mai au 8 juin : Vente de surplus militaire sous chapiteau.

* Du 4 au 6 juin : Exposition vente de maquettes par Normand Kits

* Du 1 au 8 juin : Tour en Hummer « Humvee »

Tarif : 15€ / 10min. réservation sur place

La fourchette Catz Carentan-les-Marais

