Ancône Ancône Ancône, Drôme Animations au Musée Européen de l’Aviation de Chasse Ancône Ancône Catégories d’évènement: Ancône

Drôme

Animations au Musée Européen de l’Aviation de Chasse Ancône, 20 décembre 2021, Ancône. Animations au Musée Européen de l’Aviation de Chasse Ancône

2021-12-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-29 21:00:00 21:00:00

Ancône Drôme Ancône Les animations, les ateliers de Noël, la visite du Père Noël et la nocturne font leur retour au Musée Européen de l’Aviation de Chasse. Fêtons ensemble la Fin d’Année ! contact@meacmtl.com +33 4 75 53 79 49 http://www.meacmtl.com/ Ancône

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Ancône, Drôme Autres Lieu Ancône Adresse Ville Ancône lieuville Ancône