ANIMATIONS AU MUSÉE DE PARTHENAY

Parthenay

ANIMATIONS AU MUSÉE DE PARTHENAY Parthenay, 27 avril 2022, Parthenay. ANIMATIONS AU MUSÉE DE PARTHENAY MUSÉE GEORGES TURPIN PARTHENAY 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

2022-04-27 – 2022-04-29

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay EUR Pendant les vacances, le musée vous propose diverses animations ! Mercredi 27 avril de 14h à 17h

Mini-stage archéologie (+ de 10 ans) : Mettez-vous en situation de fouilles et de recherches comme un vrai archéologue. Jeudi 28 avril de 14h30 à 16h30

Découverte de la vie d’un enfant de seigneur au Moyen Age (+ de 7 ans) : Partez à la découverte de l’hygiène, de l’alimentation, de l’équipement du chevalier…Avec création d’un blason ou d’une couronne. Vendredi 29 avril de 10h à 11h

Découverte de l’exposition « Couleur bleue » (entre 4 et 6 ans) : Partez à la découverte de la couleur bleue à travers des jeux de classement, de mélanges de couleurs… Vendredi 29 avril de 14h30 à 16h

MUSÉE GEORGES TURPIN PARTHENAY 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

