Animations au Musée de la Faïence

16 Rue Saint-Genest Nevers Nivre

2022-10-16 – 2022-10-16

Ce dimanche 16 octobre, plusieurs animations sont organisées par et proposées au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de NEVERS.

– Entrée demi-tarif

– De 10h à 12h30 : Journées de l’architecture : mon Palais en LEGO. Bâtisseurs, à

vos Lego ! Après avoir découvert la façade du palais ducal avec un guide, reproduis-là en Lego à partir de plans et de photos. Gratuit. Rdvs dans le hall du Palais Ducal. Sur réservation au 03.86.68.44.60

– De 13h30 à 17h30 : Visite de l’Eglise Saint-Etienne. Gratuit.

– De 14h à 17h : Journées de l’architecture : notre maison imaginaire.

Durant quelques heures, venez-vous amuser en famille et construire, en Lego, votre maison imaginaire ! Elle peut rouler, voler, glisser, tout est possible car vous êtes des architectes très créatifs ! Un jury récompensera la création la plus originale. Rdvs dans le hall du Palais Ducal. Sur réservation au 03.86.68.44.60

– De 14h30 à 17h30 : Journées de l’architecture : notre maison partagée.

Préservons les ressources de notre planète ! Retrouvez-nous au palais ducal pour construire, sur une plaque de Lego, deux murs de votre futur lieu de vie. A la fin de la journée, les plaques seront réunies les unes aux autres, les murs rejoindront les murs et un grand habitat collectif aura été réalisé !

Gratuit. Rdvs dans le Palais Ducal, salle Mazarin. Infos au 03.86.68.44.60

museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts

