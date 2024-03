Animations au Jardin Massey Jardin et musée Massey Tarbes, samedi 1 juin 2024.

Animations au Jardin Massey Détail de la programmation : 1 et 2 juin Jardin et musée Massey Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Détail de la programmation :

Samedi 1 juin 2024 de 14h à 17h

– 14h15 : Balade découverte du jardin : histoire, secrets et pérennisation d’un jardin remarquable.

– 15h écoute sensorielle de l’AVH 65 « Et si on lisait avec les oreilles »

– 16h Balade ornithologique avec l’AVH 65

De 14h à 17h :

– Atelier peinture sur les 5 sens avec « Unis vers Cité » peinture sur galet

– Dessin éphémére à l’argile fraiche avec les pratiques amateurs de l’ESAD

– Les 5 sens à travers la peinture avec AACT peinture

– Initiation à la pêche pour petits et grands avec les AAPPMA

– Animation « Nos déchets sont des ressources » Symat

– Représentations ludiques (grande taille) sur les 5 sens ALSH

– De la plante à la fibre avec parcours d’architecture

– Gratuité du musée

Dimanche 2 juin 2024 :

De 14h à 17h :

– 14h15 Balade découverte du jardin : un jardin historique intégré dans la gestion des espaces publics actuels.

– Atelier gustatif » les chefs au jardin » avec Toque et Saveurs en Bigorre «

– Musique avec Pianomade

– Atelier arts plastiques « feuilles d’arbres brodées » avec Lorène Roustin

– Représentations ludiques (grande taille) sur les 5 sens ALSH

– De la plante à la fibre avec parcours d’architecture

– Gratuité du musée

Jardin et musée Massey 1 Rue Achille Jubinal 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 44 38 38 http://www.tarbes.fr Parc paysager public du milieu du XIXe siècle de 11,5 hectares, dessiné et artistiquement composé par le botaniste Placide Massey (1777-1853), directeur des pépinières du Trianon et du potager de la Reine à Versailles, qui en fit don à sa ville natale. Véritable poumon vert et joyau du centre-ville, clôturé par une grille monumentale de 1,2 km, il se compose d’allées et de pelouses, de deux lacs et de canaux en galets alimentés en eau, d’un jardin aquatique. Grand nombre de végétaux d’origine exotique et européenne, 1 370 arbres la plupart centenaires, compositions florales, vivaces et collections de graminées, pièce d’eau, orangerie, serres, cloître médiéval, statuaire, espace animalier, labyrinthe végétal, kiosque musique, petit train. face à la gendarmerie, rue Massey