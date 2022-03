Animations au Gouffre de Proumeyssac Audrix Audrix Catégories d’évènement: Audrix

Pour ces vacances de printemps, venez à la rencontre du professeur Géopole, tous les jours à 14h30, 15h30 et 16h30. Le Professeur Géopole est investi d'une mission : apprendre aux enfants comment s'est formé notre sol périgordin, de quelle manière s'est creusé le Gouffre de Proumeyssac et, quel est le principe de formation des stalactites et stalagmites. Avec sa "carriole" aménagée en laboratoire, il va sillonner le parc ludo-pédagogique pour faire découvrir au public ses expériences ludiques. Par exemple, en quelques minutes, il va faire la démonstration du creusement du gouffre avec de l'eau, du sable et tout un système simple et astucieux. Grâce au Professeur "Géopole", farfelu et drôle, la géologie ne sera plus un mystère.

