Audrix, Dordogne Animations au Gouffre de Proumeyssac

Dordogne

Animations au Gouffre de Proumeyssac Audrix, 23 octobre 2021, Audrix. Animations au Gouffre de Proumeyssac 2021-10-23 – 2021-11-06 Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac

Audrix Dordogne Audrix Pour ces vacances de Toussaint, venez à la rencontre du professeur Géopole au Gouffre de Proumeyssac à Audrix tout près du Bugue.

Avec sa carriole aménagée en laboratoire, il fera découvrir aux plus jeunes des expériences ludiques tout en sillonnant le parc ludo pédagogique aménagé à l’extérieur du gouffre.

