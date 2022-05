Animations au Cinéma Rex Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins – La Comédie Française au Cinéma, le dimanche 8 mai à 17h30: “L’Avare de Molière” avec les comédiens de la Comédie Française.

– Toiles de Fond, le mardi 10 mai à 20h30: “Imago” (Jours de Folie) – Comédie dramatique de Marie Vermillard,avec Frédéric Pierrot, Nathalie Richard, Alexia Monduit,… Séance en présence de la réalisatrice Marie Vermillard.

– Soirée Japan Horror en (VO), le vendredi 13 mai à 20h30: “Ring” (à partir de 12 ans) – Épouvante-Horreur de Hideo Nakata, avec Nanako Matsushima, … à 22h30 “Audition” (à partir de 16 ans) – Drame, Épouvante-Horreur, Thriller de Takashi Miike, avec Ryo Ishibashi, …

Des lots seront à gagner entre les séances pour les participants de la soirée.

– Journée Européenne en (VO), le lundi 16 mai à 20h30: “Great Freedom” – Drame de Sebastian Meise, avec Franz Rogowski, … Dans le cadre du mois de l’Europe en partenariat avec la Maison de l’Europe Animations au Cinéma Rex:

