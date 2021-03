Animations au Château Les Chaumes Château les Chaumes, 22 mars 2021-22 mars 2021, Mazion.

Animations au Château Les Chaumes

du lundi 22 mars au samedi 11 septembre à Château les Chaumes

De très nombreuses animations sont proposées au printemps et se poursuivront en été :

**1) Portes ouvertes**

**De 10h à 19h, 7/7** : dégustation et accueil pique-nique offerts, remise exceptionnelle de 10% quel que soit le montant de vos achats, un tablier brodé main offert au-delà de 250 € de vin enlevé à la propriété.

Pâques : 3-4-et 5 avril

Printemps des Vins : 10 et 11 avril

Ascension : 13-14-15 et 16 mai

Pentecôte : 22-23 et 24 mai

Fête des Pères : 19 et 20 juin

**2) Accueil Vélo**

Situé sur l’itinéraire du Tour de Gironde à Vélo et du Canal des 2 mers à Vélo, le Château des Chaumes accueille les vélocipédistes et leur propose une halte à l’ombre des arbres, des visites-dégustations, la possibilité de pique-niquer.

**3) Visites dégustations à thème**

– Visite des chais et de l’Atelier de Tonnellerie, exposition de vieux outils de tonnelier et parcours pédagogique sur l’élaboration des barriques et l’influence de l’élevage en fût, dégustation de 3 vins : 5€/pers.

– Dégustation verticale de trois millésimes / 8€ par pers.

– Initiation à la dégustation : 6€/pers.

– L’influence des tanins dans les vins rouges : 8€/pers.

– Dégustation au fût de Château Les Chaumes : le Merlot en cuve et en fût d’un an : 10 € par pers.

– Accueil pique-nique à l’ombre des arbres ou à l’abri dans le chai : 6€/pers. : possibilité d’apporter son pique-nique ou de le réserver 48 h à l’avance : supplément de 10€/pers.

**4) Les Tondos des Chaumes : exposition d’art contemporain #3**

Exposition de 20 tondos, ou fonds de barrique, décorés par 20 artistes contemporains et exposés du **12 juin au 12 septembre 2021** au Château Les Chaumes, de 10h à 19h, 7/7, **entrée libre**.

Les 20 participants offrent une large palette d’expressions, peinture, infographie etc…et une grande diversité : des femmes et des hommes de 15 à 70 ans, des artistes reconnus, et des artistes en herbe, tous unis pour offrir des créations de grande qualité formant un ensemble unique et exceptionnel.

**Vente aux enchères le 12 septembre 2021, à 11h.**

Entrée libre pour l’exposition et tarifs pour les prestations oenologiques

Château les Chaumes D937 – 33390 FOURS Mazion



