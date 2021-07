Animations au château de Rimaucourt Château de Rimaucourt, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Rimaucourt.

Château de Rimaucourt, le dimanche 18 juillet à 09:30

– Reconstitution d’un bivouac militaire avec 35 personnes en tenue d’époque et présentation du matériel (tirs aux canons, notamment) – Visite guidée inédite d’un château style « Renaissance » lié au Ministre de la Marine et des colonnies, le Duc Decrès – Conférence « La Marine et le Duc Decrès » par Mme Sophie Muffat à 15h30 (nombre de places limitées), suivi d’une séance de dédicaces – Possibilité de découvrir sous forme d’un panier à emporter, les plats préférés de l’Empereur et de sa femme, Joséphine de Beauharnais (nombre de plats limités) => Nous vous invitons à prendre contact avec le restaurant « Au rendez-vous des Amis » pour réserver à l’avance si vous le souhaitez : 03-10-20-50-05

Entrées : Adulte : 3,50 euros (ou 7 euros avec la visite guidée), Tarif réduit (étudiant et enfants de plus de 12 ans) : 1,50 euros (ou 3 euros avec la visite guidée) ; gratuit pour les moins de 12 ans

Reconstitution d’un bivouac, visite guidée d’un château et conférence

