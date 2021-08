Animations au château de Montby Château de Montby, 18 septembre 2021, Gondenans-Montby.

Animations au château de Montby

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montby

Venez découvrir le château de Montby ! Château du XIIème siècle, assiégé et dévasté à plusieurs reprises au cours des siècles. Régulièrement reconstruit, il offre actuellement une mosaïque de différentes époques. Le visiteur peut voir les bases d’un pont-levis, tours de défense, mur d’enceinte, cour intérieure, jardin médiéval, latrines, bouche à feu, etc. Depuis plus de 10 ans l’association « les Amis du Château de Montby » restaure ce site. Vous pourrez ainsi découvrir salle rénovée, vitraux, cheminée, fenêtres à meneaux… À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le château ouvre ses portes samedi 18 septembre de 14h à 18h et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h et vous propose visite et animations : saynète retraçant une période historique du château et tout au long de la journée danses médiévales, combats, tailleur de pierre, sourcière, fabrication de soldats en bois, jeux pour enfants, aquarelles du château, exposition de maquettes, … Buvette et l’incontournable Hypocras, gaufres à l’ancienne et petite restauration.

Gratuit

Visites du château, saynètes, jeux pour enfants, combats, danses médiévales, tailleur de pierre, sourcière, fabrication de soldats en bois,…petite restauration, gaufres à l’ancienne.

Château de Montby 14 route d’Uzelle, 25340 Gondenans Montby Gondenans-Montby Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00