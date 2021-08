Castelnaud-la-Chapelle Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne Animations au château de Joséphine Baker Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

La visite du château des Milandes à Castelnaud est une merveilleuse plongée dans la vie de château à l’époque de Joséphine Baker dont le destin reste hors du commun. En plus des visites du château, de nombreuses activités rythment le week-end. Des **spectacle de rapaces** sont proposées à 11h15, 15h et 16h30, et vous pourrez **nourrir des oiseaux exotiques** de 12h à 12h45. Volière d’immersion ouverte de 10h à 18h30 Deux ateliers **sur réservation**: – Atelier fauconnerie adulte à 14h15 (à partir de 14 ans), limité à 9 personnes. – Atelier archéologie à 17h15 (adulte et enfant, moment en famille, à partir de 8 ans), limité à 9 personnes. **Uniquement le Dimanche 20 septembre :** Chapelle : **Sur réservation**, inscrivez-vous pour connaître les dernières découvertes de la chapelle avec la propriétaire (30 mn) (limité à 5 personnes par séance).

Adulte (à partir de 17ans) : 12.50€. Enfant (5 à 16 ans) : 8.00€, PMR : 10.00€

Château des Milandes Milandes, 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

