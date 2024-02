Animations au château de Duras Duras, samedi 17 février 2024.

Animations au château de Duras Duras Lot-et-Garonne

Animations au château de Duras

– Parcours en famille à la découverte de l’architecture, jeu à faire en famille pour apprendre et découvrir l’architecture des châteaux, à partir de 5-6 ans.

– Atelier enfant « Un cadeau pour mamie » avec création d’un cadre photo ou d’un clip mémo pour la fête des grands-mères, à partir de 4-5 ans et réservation obligatoire.

– Concept au château, défiez vous au jeux et devenez les meilleurs. Récompenses à la clé !

– Jeux en bois dans le château, amusez vous tout au long de la visite avec nos jeux en bois.

Avant, pendant et après les vacances, le château se visite tous les jours en autonomie.

Des sous-sols au sommet de la tour, en passant par l’étage noble, découvrez son histoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-de-duras.com

L’événement Animations au château de Duras Duras a été mis à jour le 2024-02-07 par OT du Pays de Duras CDT47