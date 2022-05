Animations au Château de Coudray-Salbart Échiré, 4 juin 2022, Échiré.

Animations au Château de Coudray-Salbart Échiré

2022-06-04 – 2022-06-06

Échiré Deux-Sèvres

Animations de Junius 4, 5, 6 Juin 2022 10h-18h.

Temps forts tous les jours dès 14h.

Des minis spectacles et des défis inspirés de légendes et de pratique du Moyen Âge. Ambiance mystérieuse dans les salles du château. Tournoi de sorciers.

S’ajouterons le dimanche 5 Juin deux grands scénarios d’épreuves : “L’héritage” et “Les épreuves du héros”.

Participation active du public assurée avec la Guilde des 12 royaumes. Attention la billetterie ferme à 17h.

Il n’est pas nécessaire de réserver.

+33 5 49 25 71 07

Patrick Duqueroy

Échiré

