Des artistes vont nous faire cheminer progressivement, de l'obscurité du doute, de la fragilité, de la tristesse, de la misère et de l'attente…vers la joie, la lumière, la clarté et le bonheur d'être, vers la réception de la grâce… Animations artistiques toute la soirée :

– histoire du patrimoine de la chapelle, orgue, chant, déclamation de textes, danse, contes.

+33 3 88 03 23 26

dernière mise à jour : 2022-06-21

