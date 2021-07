Crépy-en-Valois Collégiale Saint-Thomas Crépy-en-Valois, Oise Animations archéologiques, Les bâtisseurs du Moyen Âge Collégiale Saint-Thomas Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Animations archéologiques, Les bâtisseurs du Moyen Âge Collégiale Saint-Thomas, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Crépy-en-Valois. Animations archéologiques, Les bâtisseurs du Moyen Âge

Collégiale Saint-Thomas, le dimanche 19 septembre à 14:00

Ateliers archéologiques _Les bâtisseurs du Moyen Âge_ avec la société Aquilon. Rien de tel que de tailler une pierre et de construire une travée de voûte pour comprendre le génie des bâtisseurs! Profitant d’une expérience immersive au pied de la collégiale Saint-Thomas, les participants découvrent les matériaux et les techniques de construction du Moyen Âge et seront amenés à s’interroger sur notre héritage historique et sa transmission. Quatre sessions d’ateliers à 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 40mn Gratuit mais réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme du Pays de Valois. À partir de 5 ans. En parallèle, il sera possible de découvrir la vidéo Archivolt : « Saint-Thomas : ruine, vestige ou témoin ? »

Sur inscription

Comprendre l’histoire en l’expérimentant Collégiale Saint-Thomas Place Saint-Thomas, 60800 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Collégiale Saint-Thomas Adresse Place Saint-Thomas, 60800 Crépy-en-Valois Ville Crépy-en-Valois lieuville Collégiale Saint-Thomas Crépy-en-Valois