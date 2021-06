Pornic Pornic Loire-Atlantique, Pornic ANIMATIONS AQUACENTRE VACANCES D’ETE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

ANIMATIONS AQUACENTRE VACANCES D’ETE Pornic, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Pornic. ANIMATIONS AQUACENTRE VACANCES D’ETE 2021-07-05 – 2021-08-29 Complexe sportif du Val Saint-Martin Aquacentre

Pornic Loire-Atlantique Animations gratuites

• Structure gonflable dans le grand bassin les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30

• Parcours aquatique dans le petit bassin les lundis et jeudis de 15h30 à 16h30 Passage de la navette estivale gratuite devant l’Aquacentre

Renseignements à l’accueil ou au 02.40.82.32.33 , site internet et facebook. L’Aquacentre de Pornic propose des animations gratuites pendant les vacances, pensez-y ! +33 2 40 82 32 33 Animations gratuites

Renseignements à l'accueil ou au 02.40.82.32.33 , site internet et facebook.

