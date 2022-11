Animations AFM Téléthon à La Chappelle-Erbrée La Chapelle-Erbrée, 3 décembre 2022, La Chapelle-Erbrée.

Animations AFM Téléthon à La Chappelle-Erbrée

2022-12-03 12:00:00 – 2022-12-04 00:00:00

L’ association Va Y Avoir du Sport à La Chapelle-Erbrée vous invite à participer à des animations dans le cadre du Téléthon le samedi 3 et dimanche 4 décembre à partir de 14h.

Rendez-vous dans le centre bourg :

– 24h Sportives 3637 : à vélo, en courant ou en marchant, relayez vous sur un parcours de 3637 mètres. Le but ? Cumuler au minimum 36 boucles le samedi entre midi et minuit, et 37 boucles le dimanche entre minuit et midi !

Pas de limites de participants, ni de temps d’activité. Ouvert à tous et sans compétition.

– Tu es joueur, tu es téméraire ? Tu aimes les défis et le vide ne te fais pas peur ? Alors viens tester tes limites avec la CAP’SCADE.

Le but ? S’élever le plus en haut possible grâce à l’empilement vertical d’un maximum de caisses à vin afin de créer la plus haute tour de l’ouest.

Horaires : Samedi (14h00-17h00), dimanche (9h00-10h45). Prix: 3€/personne.

– Les As de l’orthographe : Venez défier vos amis, vos voisins, votre famille lors d’une dictée. Début à 15h, salle de l’ancienne crêperie.

Et pleins d’autres animations: La troupe de théâtre des Cap’zélés et leur dernière comédie « Et surtout pour le pire » ; Course d’orientation ; Pêche à la ligne et la tombola.

Animation ouverte à tous, avec pauses musicales. Buvette et restauration sur place.

Recettes intégralement reversées à l’AFM-Téléthon – Faites un don au 3637 !

+33 6 98 64 67 35

