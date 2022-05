Animations abeilles sauvages, 11 juin 2022, .

Animations abeilles sauvages

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR Le CPIE Pays de Bourgogne, dans le cadre de son programme d’amélioration des connaissances et de préservation des abeilles sauvages, propose une animation grand public sur les abeilles sauvages.

Qui sont-elles, comment mieux cohabiter avec ces espèces menacées? Balade commentée et ludique par Delphine! Notre animatrice présentera les pollinisateurs en général, et les abeilles sauvages en particulier, des espèces méconnues qui méritent le détour! Elle échangera avec vous sur les façons de les accueillir chez soi, en lien avec des pratiques de jardinage au naturel! Animation familiale et conviviale, venez nombreux!

