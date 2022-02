Animations Abeilles Hendaye, 18 juin 2022, Hendaye.

Animations Abeilles Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-06-18 – 2022-06-18 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

A partir de 7 ans.

Dans le Parc du Château, l’animation se fera sur le rucher en présence d’un apiculteur Abeilles & Cie.

Le déroulé de l’animation est le suivant :

– Accueil du public.

– Présentation de la mission et raison d’être Abeilles & Cie.

– Explication du matériel et des conditions de sécurité.

– Ouverture des ruches et biologie de l’abeille.

Une tenue d’apiculteur, voile et gants seront fournis.

Le stationnement n’est pas autorisé dans l’enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking.

+33 5 59 20 04 51

Abeilles & Cie

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

