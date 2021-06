Animations à l’occasion du passage du Tour de France Pleyben, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pleyben.

Animations à l’occasion du passage du Tour de France 2021-06-26 – 2021-06-26

Pleyben 29190 Pleyben

Passage de la caravane du Tour à 13h36 et des coureurs à partir de 15h20. Animations toute la journée. A partir de 9h30 : animations vélo découverte VTT et Cyclo cross à Pont-Coblant (site du camping). Marche de Pleyben centre vers Pont-Coblant. De 12h à 15h : marché gourmand. 13h30 à 15h15 : animations autour du vélo (jeux d’adresse et sécurité) avec les jeunes sapeurs pompiers. De 16h à 18h : jeux inter associations Ecran géant pour suivre le Tour de France. A 18h30 : repas à Pont-Coblant

Passage de la caravane du Tour à 13h36 et des coureurs à partir de 15h20. Animations toute la journée. A partir de 9h30 : animations vélo découverte VTT et Cyclo cross à Pont-Coblant (site du camping). Marche de Pleyben centre vers Pont-Coblant. De 12h à 15h : marché gourmand. 13h30 à 15h15 : animations autour du vélo (jeux d’adresse et sécurité) avec les jeunes sapeurs pompiers. De 16h à 18h : jeux inter associations Ecran géant pour suivre le Tour de France. A 18h30 : repas à Pont-Coblant