Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône 10 10 Au programme :

– Initiation à la composition typographique avec des caractères en plomb

– Tirage sur la presse à bras Stanhope

– Gravure sur lino

Durée de l’atelier : 2 heures La Fondation Louis Jou organise des ateliers pour enfants durant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël avec Claudine Espigue. tourisme@lesbauxdeprovence.com +33 4 90 54 34 39 https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/ateliers-pour-les-enfants/ Au programme :

