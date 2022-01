Animations à L’art de la bière Marignane, 11 février 2022, Marignane.

Animations à L’art de la bière L’art de la bière 31 cours Mirabeau Marignane

2022-02-11 – 2022-02-18 L’art de la bière 31 cours Mirabeau

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane

Sont déjà prévues :

– Une soirée « cocktails de bière » où sont revisités les classiques comme par exemple le mojito et ce, avec un savoir-faire d’exception en bières artisanales.

– Une soirée « hot dogs et blind test ». Faites marcher le buzzer !



Bonne humeur garantie !



Et restez en contact avec L’art de la bière, d’autres évènements vous attendent.



…N’oubliez pas « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

Bientôt les beaux jours ! Fini l’ambiance morose et les inquiétudes quotidiennes. Didier et Azia ont décidé d’apporter un peu d’animations pour vos soirées.

…Ils affinent leur calendrier et vous préparent des surprises.

