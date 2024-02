Animations à la Truffière Les fleurs et la pollinisation Truffière pilote du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne Is-sur-Tille, vendredi 17 mai 2024.

De mars à juillet, venez découvrir la truffière pilote du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne sous tous ses angles ! Située à Is-sur-Tille, cette truffière pédagogique a beaucoup à nous apprendre sur son écosystème et son fonctionnement. Au fil des saisons, vous percerez le secret des mécaniques formidables de la nature dans la truffière.

Vendredi 17 mai à 18h, venez participer à l’atelier sur les fleurs et la pollinisation animé par La nature avec Julie.

Chaussures hautes recommandées Animaux non admis Places limitées Réservation au 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Présence requise 10 minutes à l’avance. Parking de la Plaine des jeux, 21120, IS-SUR-TILLE EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-17

Truffière pilote du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne Chemin du milieu

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté covati.tourisme@covati.fr

