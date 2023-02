Animations à la truffière : 1ère découverte Truffière pilote du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne Is-sur-Tille Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Is-sur-Tille EUR 0 0 Mercredi 12 avril à 14h30, faites vos premières découvertes à la truffière accompagnés d’Azur Découvertes.

À partir de 6 ans (accompagné) – 1h30 – chaussures hautes recommandées – Animaux non admis – Places limitées – Réservation au 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr Présence requise 10 min. à l’avance. Parking de la Plaine des jeux, 21120, IS-SUR-TILLE covati.tourisme@covati.fr Truffière pilote du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne Chemin du milieu Is-sur-Tille

