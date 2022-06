Animations à La Mongie : vagabondage naturaliste

2022-07-27 17:00:00 – 2022-07-27 Inscriptions et rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Gratuit

Si mauvais temps, cette activité sera remplacée par une conférence discussion/débat à la salle des Horizons.

Chaussures de marche conseillées. LA MONGIE A pied depuis l’Office de Tourisme en suivant les bords de l’Adour du Tourmalet jusqu’à Prade Verde l’occasion de découvrir tranquillement une foule de sujets passionnants : nature et botanique, marmottes, pins à crochets., etc….

Histoire de La Mongie : depuis la création de la station jusqu’aux crues de juin 2013 Inscriptions et rendez-vous à l’Office de Tourisme.

