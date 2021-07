Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Animations à La Mongie : Balade à cheval Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Animations à La Mongie : Balade à cheval Bagnères-de-Bigorre, 9 août 2021-9 août 2021, Bagnères-de-Bigorre.

à l'entrée de la station LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées LA MONGIE

Balade à cheval :

A 11h, 14h30, 16h et 17h30

Débutants et tous niveaux sauf à 17h30 (galop).

Sessions d’une heure. Tarifs : 10€ (enfants) et 20€ (galop, balade d’une heure)

Renseignements : Mme Roy 06 86 58 55 23. +33 6 86 58 55 23 http://tourmaletpicdumidi.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

