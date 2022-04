Animations à la ferme pédagogique Heugnes Heugnes Catégories d’évènement: Heugnes

Heugnes Indre Heugnes 6 EUR Animations et décors autour de la thématique de Pâques. Découverte sous forme de jeu (de style enquête) des divers oeufs correspondants aux différentes espèces ovipares présente à la ferme. Puis un atelier de décoration sur coquilles d’oeufs ou avec des coquilles d’oeufs. Vacances de Pâques : le printemps s’invite à la ferme ! C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons les ouvertures de printemps de la Ferme Pédagogique, sans réservation et pour tous. Venez nombreux, nous avons hâte de vous revoir ! faunefloreetutopies@gmail.com +33 6 12 28 85 57 http://www.faunefloreetutopies.fr/ Animations et décors autour de la thématique de Pâques. Découverte sous forme de jeu (de style enquête) des divers oeufs correspondants aux différentes espèces ovipares présente à la ferme. Puis un atelier de décoration sur coquilles d’oeufs ou avec des coquilles d’oeufs. Heugnes

